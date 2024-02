Intelligenza artificiale | incontro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Domani alle 11.15, il celebra matematico Alfio Quarteroni, professore di Analisi numerica al politecnico di Milano e professore emerito al politecnico di Losanna, incontrerà gli studenti del Liceo Ariosto. Terrà una lezione su “Quando l’incontra le equazioni”. E’ un appuntamento del ciclo La Scienza a Scuola di Zanichelli. Incontri con ricercatori e personalità del mondo scientifico e licei ed istituti di diverse regioni italiane per raccontare a studenti e insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca. "Sono storie – spiega una nota – che comunicano passione per la scienza e danno idee su cosa sappiamo e su che cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. L’è riservato agli studenti e ...