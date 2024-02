“Insegnanti disprezzati dagli alunni per le auto con cui vanno a scuola Gli influencer oggi sono più influenti” L’affondo dello scrittore Scurati

L'onda (Die Welle) è un film del 2008 diretto da Dennis Gansel, tratto dall'omonimo romanzo di Todd Strasser, a sua volta basato sull'esperimento sociale denominato La Terza Onda (The Third Wave), effettuato nel 1967 in California. Su questo esperimento, Todd Strasser, firmandosi Morton Rhue, scrisse il romanzo Die Welle (L'onda), che in Germania è diventato un classico della letteratura scolastica.