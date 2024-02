Inquinamento in Lombardia | le prime misure spot Legambiente | “A Milano polveri sottili 24 volte più della soglia Oms”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sarà che le classifiche non sono serie, sarà che i dati Arpa fotografano una realtà diversa da quella allarmante che Beppe Sala contesta, fatto sta che dal 20 febbraio ritornano leanti smog in quasi tutte le province. A comunicarlo è stata direttamente la Regione (governata dal centrodestra), con buona pace del sindaco di centrosinistra di. Come se nella nebbia causata dallo smog si intravedesse in lontananza una questione politica, seppur sfocata. Di certo ci sono due fattori. Il primo: l’aria ae in altre città lombarde è letteralmente irrespirabile. Il secondo: per questo motivo scattano ledi primo livello per contenere l’atmosferico. Basteranno? Certamente no, anche perché a definirle soft si fa un ...

