Inquinamento e prevenzione polmoni | aumenta l’asma in città | i consigli della pneumologa

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’delleitaliane, soprattutto al nord e centro, è in rapida salita. Oggi Milano compariva come la terza peggioreal mondo per qualità d’aria, con un punteggio di 178, dopo Dacca in Bangladesh e Chengdu, in Cina. I dati sono stati raccolti dal sito svizzero IQAir, che rileva la qualità dell’aria nel mondo basandosi sull’indice di qualità dell’aria degli Usa (Us Aqi). Il sito svizzero indica che attualmente la concentrazione di PM2.5 a Milano è 29.7 volte il valore guida annualequalità dell’aria indicato dall’Oms. ...