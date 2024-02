Inghiottito dal cemento Manca l’ultimo operaio I pompieri tra le macerie | | Il corpo è sotto due solai

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Era lì perché non aveva alternative. Era lì, in quella Babele diarmato e acciaio, ma voleva andarsene, essere altrove. Non ci è riuscito da vivo e, dopo tre giorni di scavi e ricerche, non ci sta riuscendo neanche da morto. È ancora formalmente dato per disperso, ma ufficialmente conteggiato nel bilancio delle vittime, il quarto degli operai marocchini (la quinta vittima è Luigi Coclite, 60 anni originario dell’Abruzzo) coinvolti nella tragedia di via Mariti. Da settantadue ore i vigili del fuoco con gli specialisti del nucleo Usar (Urban Search And Rescue) scavano senza sosta tra i detriti cercando una sua traccia, o peggio ancora, quel che resta del suodopo il tremendo impatto con la valanga grigia. Hanno scavato di notte, senza mai fermarsi, facendosi strada nel buio e tra i massi giganti armati con tondini di ferro e ...