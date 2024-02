Infortuni Atalanta | da valutare le condizioni di Lookman La situazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’ritorna a lavorare al Centro Bortolotti di Zingonia, con l’obiettivo di recuperare. LasugliRicaricate le batterie dopo il giorno di riposo, l’è pronta a ritornare a lavoro in quel di Zingonia per preparare al meglio la gara contro il Milan: uno scontro diretto non solo per la Champions, ma anche per il terzo posto analizzando la classifica. Oggi il programma a Zingonia prevede una seduta al pomeriggio, e sullac’è daaccuratamente l’attaccante Ademola: fermo per una distorsione alla caviglia, ma con la possibilità di rientrare. Si attendono aggiornamenti tra qualche ora.

Il difensore dell’Atalanta Hien è praticamente recuperato , e sarà disponibile per la sfida contro il Sassuolo di sabato sera Buone notizie in ... (calcionews24)

Si ferma per Infortunio l’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman . Ecco le condizioni del nigeriano dopo la Coppa d’Africa Brutte notizie per ... (calcionews24)

Problema alla caviglia sinistra, l'attaccante salta la sfida con il Sassuolo Reduce dall'impegno in Coppa d'Africa con la Nigeria, battuta in finale ... (sbircialanotizia)

L’Atalanta mette nel mirino il Milan e il recupero di Lookman: Dopo la bella vittoria contro il Sassuolo, Gian Piero Gasperini ha concesso ai suoi giocatori due giorni riposo, il secondo proprio oggi. Da domani si inizierà a lavorare alla delicata sfida contro il ...