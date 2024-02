Inflazione e tassi caleranno È il tempo delle obbligazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024)di interesse in calo, un rallentamento meno forte del previsto per l’economia e l’auspicio di vedere meno volatilità nei mercati finanziari. È il quadro delineato per i prossimi mesi dagli analisti e dai fund manager di Eurizon, la maggiore casa di gestione del risparmio italiana, che fa capo al gruppo Intesa Sanpaolo e "amministra" un patrimonio di oltre 375 miliardi di euro. Nelle scorse settimane, gli esperti di Eurizon hanno presentato il proprio outlook per il 2024, cioè le previsioni sui mercati finanziari per quest’anno, di fronte a una platea composta dai consulenti finanziari del gruppo Intesa Sanpaolo (che fanno capo alla controllata Fideuram ISPB). L’occasione è stata il roadshow della società dal titolo "Eurizon per voi", che ha fatto una prima tappa a Milano l’8 febbraio scorso nella nuova sede di via Melchiorre Gioia ...