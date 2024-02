Incidenti sul lavoro | la mappa del pericolo in Umbria “Troppi anche da noi | determinante la prevenzione”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Perugia, 19 febbraio 2024 – Inil 2023 si è chiuso con dati pessimi riguardanti i morti sul, con la regione risultata seconda in Italia per decessi rispetto al numero di occupati. E il 2024 non è iniziato bene. Dal 10 al 17 febbraio quattro gravi. Sabato scorso a Umbertide un operaio, trentenne, è caduto dal tetto di un’azienda ed è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Perugia; il 15 febbraio a Campello un operaio di 63 anni è caduto dalle scale in cantiere ed è stato ricoverato all’ospedale di Terni; solo due giorni prima un altro operaio, 60 anni, era caduto in una botola, sempre in cantiere, riportando diverse fratture e finendo in ospedale. E il 10 febbraio scorso a Montone un operaio appena 21enne di Gubbio era caduto dal tetto di un capannone riportando gravi ferite. A gennaio la prima tragedia ...