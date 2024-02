Incidenti per nebbia su A1 | 15 feriti

(Di lunedì 19 febbraio 2024) 11.15 Almeno una trentina i veicoli coinvolti nella serie diche si sono verificati stamane sulla A1 tra Piacenza e Parma,a causa di banchi di. Una quindicina i, di cui due gravi. E' quindi scattata la procedura di emergenza e la chiusura del tratto Piacenza-Parma in direzione Bologna. Sono almeno due i focolai diad altezza Alseno (nel Piacentino) in direzione Bologna. Sul posto diversi mezzi del 118, Vigili del fuoco e diverse pattuglie della Polizia stradale.

Incidenti ferroviari in Italia accaduti nella storia delle ferrovie italiane. L'elenco ivi riportato non è completo.

Incidenti per nebbia in autostrada A1, Italia spaccata in due: caos e chiusure da Milano a Firenze. Circa 30 m ilmessaggero.it

Fotogallery - Incidenti per nebbia sull'A1 chiuso tratto tra Piacenza e Parma TGCOM

Troppi incidenti per nebbia, chiuso un tratto dell’autostrada: La nebbia spacca in due l’Italia: a causa di diversi incidenti verificatisi in presenza di nebbia sulla A1 Milano-Napoli è stato chiuso – poco prima delle 9 – il tratto fra Piacenza (dal bivio per la ...

L’incidente sulla Maremonti: la vittima è un agente di polizia penitenziaria. Il Sippe: “amava la famiglia e viveva per i figli”: “Un ragazzo stupendo, solare, amava la famiglia e viveva per i figli – lo ricorda Nello Bongiovanni, dirigente nazionale del Sippe (Sindacato Polizia Penitenziaria) – Nel campo professionale aveva ...

denunciato per droga: Continua da parte dei Carabinieri l’attività di contrasto alla vendita e all’uso di droghe nel capoluogo. Infatti, la sera di sabato 17 febbraio i Carabinieri della Sezione Radiomobile di ...