Incidenti per nebbia | chiuso tratto di A1 tra Piacenza e Parma

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Laspacca in due l'Italia: a causa di diversiverificatisi in presenza disulla A1 Milano-Napoli è stato- poco prima delle 9 - ilfra(dal bivio per la A21 Torino--Brescia) ein direzione Bologna. Code nel. Chiuse in entrata, in entrambe le direzioni, le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza. Sul posto Autostrade per l'Italia, Polizia Stradale e mezzi di soccorso. Banchi dianche sulla A22 tra Verona e Modena, al momento senza chiusure. Nei giorni scorsi era statoundi circa 80 chilometri per tre giorni di fila.