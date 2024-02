Incidente sull' A1 | maxi tamponamento a causa della nebbia tra Piacenza e Parma

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Almeno una trentina i veicoli coinvolti nella serie di incidenti che si sono verificati questa mattinaa A1 in corrispondenza di banchi di. Scattata la procedura di emergenza e la chiusura del trattoin direzione Bologna

Il disastro di Cernobyl' fu un incidente nucleare avvenuto nella centrale nucleare di Cernobyl' all'ora locale 1:23 del 26 aprile 1986 in seguito all'esplosione del reattore 4. È ritenuto il più grave incidente della storia dell'energia nucleare e l'unico, insieme a quello di Fukushima del 2011, a essere classificato al settimo livello, il massimo, della scala di catastroficità INES.

Incidente sull'Ascoli-Mare, tre feriti Piceno News 24

Maxi incidente sull'A1, coinvolte una quindicina di persone: in volo l'elisoccorso da Parma ParmaToday

Scontro con un trattore, muore un automobilista a Carapelle: E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera nelle campagne di Carapelle, nel Foggiano. L'incidente è avvenuto sulla provinciale 79 dove, per cause da accertare, un trattore agricolo si è ...

Maxi-tamponamento sulla A1, 30 veicoli coinvolti, ci sono feriti. Italia spaccata in due: autostrada chiusa tra Piacenza e Parma: La nebbia spacca in due l'Italia: a causa di diversi incidenti verificatisi in presenza di nebbia sulla A1 Milano-Napoli è stato chiuso - poco prima delle 9 - il tratto fra Piacenza ...

Ancora nebbia, incidenti sulla A1: chiusa in entrata la stazione di Basso Lodigiano: Nebbia sull'Autobrennero, chiuso tratto A4-A1 tra Verona e Modena Ancora una chiusura per nebbia sull'Autobrennero. Dalle 6:46 è stata disposta la chiusura del tratto… Leggi ...