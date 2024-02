Incidente sulla Provinciale | schianto tra auto e furgone | c' è un morto

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Gravestradale nel primo pomeriggio, attorno alle 14,strada367, nel Comune di Lequile. Purtroppo c'è un.A schiantarsi, per cause ancora tutte...

Un ferito in codice rosso e altri due in codice giallo. È il bilancio dell? Incidente avvenuto nella notte appena trascorsa sulla strada Provinciale ... (quotidianodipuglia)

Genova, secondo allarme bomba in Tribunale in 3 giorni: ... al mercato illegale di […] Cronaca Genova e provincia A12, auto contro moto a Rapallo: due feriti e 7 km di coda Posted on 16 Agosto 2023 Author Redazione Grave incidente questa mattina sulla ...

Violento scontro tra furgone e auto con coppia di anziani: 85enne muore in ospedale: Il grave sinistro sulla 367 Sul luogo dell'incidente, una strada non nuova a sinistri di una certa rilevanza, sono intervenuti anche una squadra di vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e ...

Dacia Sandero, Sandero Stepway, Jogger MY24: più sicure e hi - tech: Dacia si mette avanti coi lavori e anche sulla propria gamma termica entry level perfeziona l'... e un registratore di dati (EDR, o Event Data Recorder ) per ricostruire le dinamiche di un incidente. ...