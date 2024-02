Incidente A1 oggi | caos in autostrada | c’è chi scavalca per raggiungere l’autogrill di Fiorenzuola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024)(Piacenza), 19 febbraio 2024 – Il maxi tamponamento che ha causato il blocco dell’A1 tra Parma e Piacenza (circa una trentina le auto coinvolte e almeno 25 i feriti estratti dalle lamiere) ha provocato ilin. Incidenti per nebbia, chiuso tratto di A1 Piacenza-Parma, 19 febbraio 2024. La nebbia spacca in due l'Italia: a causa di diversi incidenti verificatisi in presenza di nebbia sulla A1 Milano-Napoli è stato chiuso - poco prima delle 9 - il tratto fra Piacenza (dal bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia) e Parma in direzione Bologna. Code nel tratto chiuso. Chiuse in entrata, in entrambe le direzioni, le stazioni di Basso Lodigiano,e Fidenza. Sul posto Autostrade per l'Italia, Polizia Stradale e mezzi di soccorso. Banchi di nebbia anche sulla A22 tra Verona e Modena, al ...