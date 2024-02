Inchiesta sul disastro di Firenze Morte nel cantiere | le prime ipotesi | La maxi trave non era fissata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Un possibile errore nella manovra e nel posizionamento delle travi durante la fase di gettata del cemento. È una delleinvestigative al vaglio in queste ore da parte degli inquirenti per ricostruire la strage avvenuta nelper la costruzione del nuovo supermercato Esselunga in via Mariti, alla periferia nord di. Undiventato il 16 febbraio la tomba per quattro operai, mentre una persona è ancora dispersa sotto le macerie. L’attenzione delle indagini si è concentrata anche su una delle 61 ditte in subappalto nel: la Rdb Ita, azienda leader nella costruzione di prefabbricati, con sedi a Piacenza, Caserta e Teramo. Proprio ad Atri, in provincia di Teramo la polizia postale dell’Aquila si è recata nelle scorse ore per acquisire ...