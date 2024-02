Incendio in casa a Marotta | si salvano rifugiandosi in terrazzo in pigiama

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024)(Pesaro Urbino), 19 febbraio 2024 – Paura la notte scorsa alle 3 per undivampato in un appartamento di via Rovani 11 a. Un corto circuito in cucina appare essere la causa più probabile per il divampare delle fiamme. In breve tempo, i due occupanti lasono stati svegliati dal fumo e trovando la porta d’uscita sbarrata dal fuoco e dal fumo, hanno trovato riparo nelseppur ine al freddo. Scattato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno portato in salvo i due occupanti l’abitazione, una bifamiliare, attraverso l’autogru. Avendo respirato fumo, le due persone sono state trasportati al pronto soccorso per un principio di intossicazione, poi rientrato. I danni allaappaiono ingenti, soprattutto dovuti ...