Incendio a Ostia | Vigili del Fuoco salvano due anziani intrappolati in casa

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Momenti di paura per unin unadidelspengono le fiamme eduesignori.in unadi– Ilcorrieredellacitta.comMomenti di grande paura nel quadrante di Castel Fusano a, dove i residenti della zona hanno assistito all’di un appartamento. Subito sono partite le chiamate al numero di emergenza del 112, con idelche si sono precipitati sul posto per spegnere le fiamme. Nellaerano presenti due persone, che i pompieri hanno messo in salvo prontamente. L’nell’abitazione diL’episodio si è ...

Ostia , 19 febbraio 2024- Alle ore 15.37, la S.O. ha inviato in via Gaspare Balbi n.21, a Roma, la squadra VVF di Ostia (13/A) con in supporto ... (ilfaroonline)

Incendio in appartamento: intossicati marito e moglie: Due anziani coniugi intossicati. Paura a Ostia. Un incendio è divampato oggi pomeriggio in un appartamento di una palazzina di tre piani. Tratti in salvo, marito e moglie sono stati trasportati in ospedale. Sono stati i vigili del fuoco a ...

Incendio in una villetta a Ostia, salvati moglie e marito: erano rimasti intrappolati: Oggi pomeriggio verso le ore 15.30 a Ostia è divampato un incendio in un'unità immobiliare indipendente strutturata su tre livelli in via Gaspare Balbi. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco , che durante le operazioni di spegnimento hanno ...

