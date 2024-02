Incendio a Borghi | agriturismo distrutto dalle fiamme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024)(Cesena), 19 febbraio 2024 – Alle 19.20 di domenica 18 febbraio, sette squadre del comando vigili del fuoco di Forlì-Cesena, provenienti dai distaccamenti di Cesena e di Savignano sul Rubicone, dalla sede centrale di Forlì e dal comando di Rimini, sono intervenute a Ponte Uso nel Comune di, per unsviluppatosi in un. Le squadre hanno operato per contenere leed evitarne la propagazione anche alla vegetazione circostante. Ingenti i danni a tutta la struttura, che è stata dichiarata inagibile. Fortunatamente però nessuna persona rimasta coinvolta; sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Sono in corso accertamenti sulle possibili cause da parte del nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco di Bologna. Le principali funzioni del nucleo sono in ...