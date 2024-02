Inaugurazione amara Polemiche alla riapertura del ’Ridotto’ agli Animosi | Doveva essere rinviata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024)con polemica per il Ridotto deglifresco di restauro. Il consigliere di opposizione Simone Caffaz non ha gradito che l’sia andata in scena con un lutto regionale in corso, quello chiesto dal presidente Eugenio Giani dopo la morte degli operai nel cantiere fiorentino della nuova Esselunga. Anche se la sindaca Serena Arrighi ha chiesto un minuto di silenzio in memoria delle vittime, e spiegato che "non era possibile fermare la macchina in corsa". Ad inaugurare sabato pomeriggio il ritrovato Ridotto in tutto il suo splendore, è stata la cantante lirica Luz del Alba Rubio accompagnata al piano dal maestro Cesare Goretta. Nel pubblico anche l’ex assessorecultura Giovanna Bernardini e l’ex sindaco Francesco De Pasquale, a testimoniare quanto sia stato lungo il progetto di ...