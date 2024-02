Inaugurato a Padova nuovo hub logistico Sonepar Italia | investimento da 50 milioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) –, 19 feb. – Servirà più di 4000 clienti al giorno – tra aziende e professionisti dei settori dell?edilizia, rinnovabili e automazione – nel Nord e Centrocon consegne entro le 24h, oltre 55.000 articoli gestiti, 124 robot per lo stoccaggio e gli ordini di minuteria iloggi ada, azienda leader nel mercato della distribuzione di materiale elettrico, con 161 punti vendita in 17 regioni. Frutto di undi oltre 50di euro, ilpolo è tra i più avanzati d?Europa nel suo settore per tecnologia impiegata e dimensioni (90.000 mq), e risponde – si sottolinea dall’azienda – “alla strategia omnicanale di ...