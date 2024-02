In Italia non c' è giustificazione culturale per i maltrattamenti su una donna

(Di lunedì 19 febbraio 2024) AGI – Nell'"ordinamento giuridico di uno Stato costituzionale di diritto non trova cittadinanza alcuna forma di scriminante di carattere” che possa giustificare la violenza su una persona. Il concetto viene espresso con molta chiarezza nelle motivazioni lette dall'AGI alla sentenza con la quale il Tribunale di Brescia ha assolto nell'ottobre scorso un uomo di 40 anni originario del Banglasdesh dall'accusa die violenza sessuale nei confronti dell'ex moglie di 28 anni sua connazionale. La vicenda aveva suscitato molte polemiche perché in un primo momento il pubblico ministero Antonio Basssolino aveva chiesto l'assoluzione con la formula 'il fatto non costituisce reato' facendo riferimento in una memoria a comportamenti da parte dell'imputato “frutto dell'impiantodi origine”. Parole definite ...

