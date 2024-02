“In gravidanza è normale avere perdite bianche?”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Buongiorno dottoressa, sono consapevole del fatto che durante laun po’ di, ma in che quantità? Quando bisogna allarmarsi? Il mio intimo è costantemente sporco da questeun po’ gelatinose e a volte più gialline, e proprio oggi ho notato che ero proprio bagnata, come se mi fossi bagnata con l’acqua. Potrebbe dirmi qualcosa di più? Grazie. L'articolo proviene daOnLine.

Perché molte persone stanno restituendo Apple Vision Pro: Che cos'è la cinetosi La cinetosi è una normale risposta fisiologica a una percezione insolita di ... la cinetosi è più comune nei bambini, negli anziani e nelle donne in gravidanza. Oltre alle ...

Fiordaliso: "Faccio finta di sentirmi a mio agio", Silvia Toffanin senza parole: ... "Ti sembro normale Sono un po' svalvolata" . Silvia Toffanin si è molto divertita a ricordare ... come quando la cantante ha raccontato la sua gravidanza, o quando ha perso sua madre a causa del covid,...

Call the Midwife è il racconto più potente e autentico sul senso della vita: Vi sembrerà normale considerare Nonnatus House come una casa lontano da casa , camminare per i ... Call The Midwife è una serie che parla di gravidanza e di maternità, ma non solo. È una serie ...