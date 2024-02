In direzione Pd Schlein decide di non decidere sul terzo mandato E mette su un tavolo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Spaccarsi? Magari sì, ma non prima che lo faccia il centrodestra. La relazione della segretaria Ellydurante lanazionale di lunedì mattina spazia dall’Europa all’Ucraina, dal lavoro povero alla sanità, ma il vero argomento all’ordine del giorno, più terra terra, è un altro: la questione. Giovedì al Senato, si potrebbe arrivare al voto sull’emendamento leghista al Dl elezioni che cancellerebbe il vincolo di due mandati per i sindaci dei comuni sopra i 15 mila abitanti. Un primo passo per cancellare, poi, del divieto anche per i presidenti di Regione. Il Pd è diviso: da un lato il fronte dei sindaci (Antonio Decaro e Matteo Ricci) e dei governatori (Stefano Bonaccini, Vincenzo De Luca e Michele Emiliano), dall’altro la sinistra del partito, con in testa l’ex ministro Andrea Orlando. Il ...