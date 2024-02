In difesa del “mostro” Ferragni | non è vero che paga l’1 | 2% di tasse

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’ultima cosa che vi ho raccontato nella Zuppa di oggi è una cosa un po’ contro-intuitiva perché era una miatotale a Chiara. Sapete come detesti tutte le cose della, soprattutto quando faceva la fenomena politicamente corretta a Sanremo, però c’è un limite da parte di noi giornalisti nell’accanirsi e a scrivere fake news. Sì, fake news, come dicono quelli che scrivono bene sul Corriere della Sera o su Repubblica. Prima erano tutti amici della: le stavano vicina, la elogiavano, tutti erano pazzi di Chiara. Oggi non più, dopo il Pandoro-Gate, e così sui giornali si possono leggere articoli sui “trucchi” per versare meno imposte. Premessa: ieri siamo stati invasi da pezzi indignati sul fatto chepagherebbe poche, per la precisione “solo” ...