In casa i cadaveri di 3 fratellini di 10 mesi | 3 anni e 7 anni | arrestata la madre a Bristol

(Di lunedì 19 febbraio 2024) All’arrivo dei poliziotti, per i tre piccoli non c’era più nulla da fare. Laera ferita ed è stata condotta in ospedale dove è ricoverata in stato di fermo. "Una tragedia terribile e profondamente inquietante" ha dichiarato il portavoce della polizia inglese.

Due donne trovate morte nello stesso paesino. Siamo a Naro, un tranquillo borgo in provincia di Agrigento. Qui la popolazione si è risvegliata sotto ... (caffeinamagazine)

Gli animali domestici possono essere un problema per le scene del crimine: Nella gabbia di un criceto che la donna teneva in casa furono successivamente trovati numerosi ... per esempio, a capire se certi rosicchiamenti e altre alterazioni presenti sui cadaveri siano stati ...

Tre fratellini trovati morti nella loro casa: 'Sono stati uccisi': La polizia di Bristol è intervenuta in seguito a una segnalazione e ha trovato i cadaveri. Una donna di 42 anni è stata arrestata ed è piantonata in ...

Strage Altavilla, brutalità inaudita. La madre aveva paura per i figli, la 17enne: 'Rifarei tutto, posso vedere mio padre': La confessione della 17enne, dormiva in casa con i cadaveri dei fratelli La17enne ha confessato tutto, svelando che da un mese nella villetta si ripetevano preghiere per scacciare il diavolo che si ...