Imbarazzante Caso Ghali | perché Lucarelli fulmina Fazio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) «Ho recuperato ora l'intervista di Fabio. E mi spiace constatare che, come prevedibile, si sia assistito a un tentativo (malriuscito) di manipolazione della realtà. Con la sua aria candida e fintamente inconsapevole di quale fosse il tema sollevato dae Dargen D'Amico a Sanremo (Gaza e il genocidio in atto) con tanto di lettura di comunicato e reazioni di Israele,ha finto che la questione fosse solo la PACE. Un concetto neutro eh, che avete capito. E ha finto anche stupore nell'assistere all'agitazione altrui. Quell' "ALTRUI" però è rimasto senza nome, nonostante un nome lo avesse e cioè "Israele"». Così Selvaggiain un post su Instagram, commentando l'intervista di Fabio, a "Che Tempo che Fa" sul Nove, al cantante. ...

La Georgia è al lavoro per raggiungere l'Ucraina e la Moldavia sulla strada dell'adesione all'UE, dice la presidente: Anche in questo caso, la prima responsabilità è del governo e del Parlamento. Vedremo cosa faranno ...abbastanza sul serio questa minaccia e cos'altro si potrebbe fare Sarebbe un po' imbarazzante per ...

Crisi di maggioranza, Fratelli d'Italia pungola sulle dimissioni: 'Solo 'annuncite', ci vuole coraggio per farlo': ... finanziamenti persi, opere come il recupero della ex pescheria gestite con un imbarazzante ... La verità è che per compiere un simile passo ci vuole coraggio, mentre anche in questo caso siamo alle ...

Schlein insegue l'"alleato" Conte sull'autonomia (e tace su De Luca): Non a caso, mesi fa, De Luca aveva fatto sapere riservatamente a Schlein che lui al Sud avrebbe ... imbarazzante compagno di merende della ditta", puntualizza Tommaso Foti, capogruppo di Fdi alla ...