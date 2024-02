Ilva | la tormentata storia dell’acciaieria dallo Stato ai Riva fino a Mittal | lavoro | ambiente “svenduto” e un rilancio sempre più difficile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ladi Taranto inizia il 9 luglio 1960 con la posa della prima pietra. Un anno più tardi ecco l’avvio del Tubificio e il 24 ottobre 1964 l’attivazione del primo altoforno. Qualche mese più tardi, il 10 aprile 1965, lo stabilimento fu inaugurato ufficialmente dal presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Era l’Italsider, era lo. Lo resterà per trent’anni. La ptizzazione avviene infatti nel 1995 quando il grande polo siderurgico di Taranto, che dal 1989 si chiama già, passa al gruppo. Saranno anni ruggenti per la produzione mentre iniziano a serpeggiarepiù dubbi riguardo ai problemi ambientali, senza considerare la vicenda la vicenda della Palazzina Laf, il primo caso di mobbing in Italia recentemente portato sul ...