Ilia Topuria | più toro che matador

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Paragoni sprecati col più grande Re Mida mai visto nelle MMA – ovvero Conor McGregor – la faccia giusta, la spregiudicatezza, i colpi da KO e le vittorie ad effetto. Le premesse c’erano tutte, ma vederelaurearsi campione dei pesi piuma mettendo già Alexander Volkanovski nel corso del secondo round, inseguendolo già dal primo, torchiandolo, costringendolo sul piede posteriore per tutta la durata del match, è stato comunque sorprendente. Erano in molti a pensare cheavesse la possibilità concreta di battere Volkanovski, ma non in maniera così drammatica. E invece, proprio come il suo idolo non dichiarato (sfidato poi nel discorso post incontro ad un confronto) Conor McGregor fece con Jose Aldo, eliminando un dominatore che pareva inscalfibile,è riuscito a mettere a ...

Ilia Topuria (Halle, 21 gennaio 1997) è un lottatore di arti marziali miste georgiano-spagnolo.

