Il turnover presenta il conto salato La rimonta rossonera è solo illusione Pioli cambia troppo dopo il Rennes E il serbo rischia una maxi squalifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Dal possibile sorpasso al secondo posto su una Juventus annebbiata doveva essere lo stimolo giusto per espugnare l’U-Power Stadium, mettendo da parte le emozioni e i tanti ricordi passati che legano Milan e Monza da quando Silvio Berlusconi ha acquistato il club biancorosso, portando con sé una colonnacome Adriano Galliani: niente di più sbagliato, perché ieri sera nel fortino di Palladino il Diavolo si è sciolto mandando alle ortiche l’occasione migliore per ridare slancio alla propria classifica. I cinque cambi optati dal tecnico rispetto alla formazione titolare vista contro ilin Europa League non hanno pagato affatto. Oltre a un Adli poco lucido e un Okafor non pervenuto, a rovinare la festa del Milan ci hanno pensato prima il rientrato Thiaw (intervento ingenuo e senza senso che è costato il rigore dello svantaggio di ...