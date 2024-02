Il trono di spade | Maisie Williams | Il successo da giovanissima mi ha provocato grande disagio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L'attrice ha ricordato le difficoltà incontrate nel diventare una celebrità così giovane, che ha raggiunto la notorietà all'età di soli 12 anni, ha riflettuto sulla sua esperienza nel ruolo di Arya Stark ne Ildi. Dopo averlo interpretato per tutta la sua adolescenza, dal 2011 al 2019, l'attrice ha confessato di aver avuto problemi a sentirsi a suo agio con se stessa. "Mi sono persa per tanto tempo e sapevo di esserlo, e quando non riuscivo a definire quale fosse la mia identità all'interno di tutto ciò, mi procurava molto", ha dichiarato laal Sunday Times. "È difficile anche solo rimettermi in gioco e parlare di …

Mattson Tomlin sarà lo sceneggiatore della serie prequel dedicata ad Aegon Targaryen e ha commenta to in modo ironico il suo coinvolgimento nella saga ... (movieplayer)

Il film horror The Dreadful vedrà Sophie Turner e Kit Harington di nuovo insieme dopo otto stagioni della serie Il Trono di Spade . Sophie Turner e ... (movieplayer)

Letteratura Il Trono di Spade – serie di romanzi di George R. R. Martin, meglio noti come le Cronache del ghiaccio e del fuoco . La serie è composta dai seguenti sette libri: A Game of Thrones – inizialmente diviso in italiano in Il Trono di Spade, Il Grande Inverno e poi unito in Il gioco del trono . A Clash of Kings – inizialmente diviso in italiano in il Regno dei lupi , la Regina dei draghi e poi unito in Lo scontro dei re . A Storm of Swords – inizialmente diviso in italiano in Tempesta di spade , Fiumi di guerra , Il portale delle tenebre e poi unito in Tempesta di spade . A Feast for Crows – inizialmente diviso in italiano in Il dominio della regina , L'ombra della profezia e poi unito in Il banchetto dei corvi . A Dance with Dragons – inizialmente diviso in italiano in I guerrieri del ghiaccio , I fuochi di Valyria , La danza dei draghi e poi unito in Una danza con i draghi . The Winds of Winter (ancora da pubblicare) A Dream of Spring (ancora da pubblicare)

