(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 febbraio 2024 – Sono passati tre giorni daldi via Mariti. Sono cinque le vittime in una strage sul lavoro che segna profondamente la città. E’ passata un’di lavoro di tecnici e vigili del fuoco per laindell’area tra le macerie. Segui la diretta

Il crollo (Things Fall Apart, 1958) è un romanzo dello scrittore nigeriano Chinua Achebe. Viene generalmente considerato il più importante romanzo della letteratura africana. Tradotto in oltre 50 lingue, con più di 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Il crollo rappresenta un fenomeno unico di successo internazionale di un'opera letteraria africana. È adottato come libro di testo in moltissime scuole africane.

Il tragico crollo di Firenze, altra notte di messa in sicurezza e ricerche LA NAZIONE

Crollo nel cantiere a Firenze, tra le vittime operai residenti nel Bresciano: “Una tragedia, tanti aspetti da chiarire” IL GIORNO

Il tragico crollo di Firenze, altra notte di messa in sicurezza e ricerche: Firenze, 19 febbraio 2024 – Sono passati tre giorni dal crollo di via Mariti. Sono cinque le vittime in una strage sul lavoro che segna profondamente la città. E’ passata un’altra notte di lavoro di ...

Crollo cantiere Firenze, proseguono le ricerche del quinto operaio disperso: Quattro morti accertati e un uomo ancora sotto le macerie. Il bilancio del tragico incidente sul lavoro nel cantiere Esselunga di via Mariti ...

Crollo Firenze: card. Betori, nessuno può dire non mi riguarda: Prima ancora di entrare in una riflessione legata alle letture proposte in questa prima domenica di Quaresima, è doveroso indirizzare la nostra mente e il nostro cuore accanto ai morti e ai feriti del ...