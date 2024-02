Il sondaggio degli “esperti” sui presidenti Usa contrario al voto degli elettori

(Di lunedì 19 febbraio 2024) In origine dedicata a celebrare la nascita di George Washington e pertanto collocata al 22 febbraio, oggi 19, terzo lunedì del secondo mese dell’anno, come ha stabilito una apposita legge, ha luogo e svolgimento negli Stati Uniti il ‘Giorno dei’. Nella circostanza, un ennesimotra, ha prodotto l’ennesima classifica che vede ai primi posti, nell’ordine: 1) Abraham Lincoln; 2) Franklin Delano Roosevelt; 3) George Washington; 4) Theodore Roosevelt; 5) Thomas Jefferson; 6) Harry Truman. Detto e rilevato – ed è preoccupante – che il più vicino a noi di questi signori ha governato dal 1945 al 1953, infiniti anni fa, dal mio punto di vista e con qualche dubbio a proposito di Franklin Delano, tutto pressoché condivisibile. Le perplessità sono però davvero notevoli e certamente fondate già a partire dal settimo nome ...

