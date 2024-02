Il silenzio del rione Solo rabbia nelle scritte | Stop cantieri | ora un parco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "Fateci un, ci abbiamo sempre voluto un". Un piccolo slogan sincopato, nelraggelante di una domenica mattina pure scaldata da un supersole quasi maggiolino, che non può non farci fermare e azionare lo smartphone per catturare l’immagine. Un’immagine che sembra perfino una piccola poesia innocente, con la seconda frase che pare pronunciata da un bambino, deluso. Sottovoce. Dalle 8 e 52 di venerdì, da quando quella trave infame ha innescato un incubo di cemento armato e farinoso, di polvere e morte, Firenze parla con lo spray e con i gesti. Non con le parole. A un occhio distratto può sembrare non esserci, la città, in queste ore quasi come se quel sangue fosse scivolato in un corpo a lei estraneo. Ma Firenze, al netto delle sue ciciliche sfuriate di popolo, ha in dote una compostezza tutta sua che utilizza ...