Il principe Harry non tornerà a Londra | nemmeno per un incarico temporaneo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Fonti vicine a Buckingham Palace hanno smentito i rumors che vorrebberodisponibile ad aiutare la Corona in caso di necessità. E lui ha confermato: ama la propria famiglia, ma ha anche ribadito che la sua vita è in America, dove si trova talmente bene da pensare di chiedere la cittadinanza

'Harry non può tornare a rappresentare royal family', parola di re Carlo: "Non credo che Harry direbbe di no se suo padre gli chiedesse aiuto - ha confidato a Page Six una fonte vicina al principe - ma non penso che sarebbe Harry a proporlo". [email protected] (Web ...

"Harry non può tornare a rappresentare royal family", parola di re Carlo: "Non credo che Harry direbbe di no se suo padre gli chiedesse aiuto - ha confidato a Page Six una fonte vicina al principe - ma non penso che sarebbe Harry a proporlo". [email protected]

Re Carlo sbarra la strada ad Harry: la decisione è irremovibile: 'Non credo che Harry direbbe di no se suo padre gli chiedesse aiuto - ha confidato a Page Six una fonte vicina al principe - ma non penso che sarebbe Harry a ...