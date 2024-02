Il porto della cocaina | Siamo a 600 chili di droga sequestrata Ecco come facciamo

Il porto, o vino di porto, è un vino liquoroso portoghese prodotto esclusivamente da uve provenienti dalla regione del Douro, nel nord del Portogallo, sita a circa 100 chilometri a est della città di Porto.

Assegnato il porto di Bari alla Geo Barents: “A bordo 85 profughi che hanno perso tutto” La Repubblica

Meloni: "Il Porto di Gioia Tauro è il nono porto europeo per traffico merci. Non è il massimo obiettivo al quale possiamo ... Economia del mare

Biodiversità, sicurezza e competitività. Il tema della conservazione della varietà vegetale e animale in agricoltura non è solo un fatto bucolico: L’agricoltura moderna non può dimenticare la biodiversità. Lo sanno bene i contadini e i tecnici, molto meno le industrie di trasformazione e i consumatori. Questione di efficienza e di costi, si potr ...

S. Arcangelo: Salvatore Cosma presenta il libro “ Madre Terra”: Questo lunedì pomeriggio ( 19 febbraio) presso il polifunzionale di Sant’Arcangelo, dalle ore 18.30, il sindaco di Tursi, Salvatore Cosma, presenterà il suo ultimo libro “Madre Terra”. Con il patrocin ...

Giarre, dossi troppo alti e poco segnalati in via Delle Rose: è protesta: Dossi troppo alti e pericolosi in via Delle Rose nella frazione giarrese di Macchia. Monta la protesta dei residenti e dei cittadini che percorrono la via della popolosa frazione.