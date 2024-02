Il pittore bresciano Giovanni Gueggia si aggiudica la 13° Biennale Nazionale di Pittura di Foiano della Chiana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Arezzo, 19 febbraio 2024 - . La sua opera “Insieme sulla neve” è stata scelta tra le opere in concorso dal 28 gennaio al 18 febbraio 2024 all’interno del Galleria Comunale “Furio del Furia”. Questa la motivazione: “Artista dal linguaggio materico inconfondibile, in cui figurazione e astrazione viaggiano spesso all’unisono,presenta un’opera in cui tornano alcune delle tematiche a lui care: il valore dei gesti quotidiani, l’indagine sull’essere umano e in particolar modo sulla figura femminile, la trasfigurazione del paesaggio e la ricerca di un’atmosfera senza tempo. L’espressività dei volti, catturati nella condivisione di un momento irripetibile, riempie la scena di poesia e dolcezza”. Nato a Trenzano (BS) nel 1956,vive e lavora a Castrezzato, sempre in provincia di Brescia. Dal ...