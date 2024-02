Il phon rovente in bocca e l' attizzatoio incandescente | così è morto Emmanuel

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Particolari agghiaccianti che emergono dalle testimonianze dirette dei protagonisti della strage di Altavilla e che spiegano anche le torture inflitte alle vittime in un rito fanatico di purificazione

«Li ho uccisi anche io. E lo rifarei»: la confessione della 17enne che ha partecipato alla strage di Altavilla Milicia Open

Strage di Altavilla Milicia, il racconto dell’orrore della 17enne: “Così li abbiamo torturati. Volevano accusare me di tutto”: Alcuni dettagli di quanto accaduto nella villetta di Altavilla Milicia sono stati resi noti negli ultimi giorni, come il coinvolgimento, appunto, della giovane, che, dice, “rifarebbe tutto”, e che non ...