Il phon rovente | il caffè amaro e la padella | gli strumenti di tortura della strage di Altavilla Milicia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Particolari agghiaccianti continuano a emergere sulla dinamicadi. Secondo quanto è stato ricostruito, Giovanni Barreca e i due complici avrebbero organizzato un rituale per liberare la moglie e i figli di Barreca dalla presenza del demonio. Prima di morire, per giorni, le tre vittime avrebbero subito torture con diversi oggetti, tra cui une delle catene.

Altavilla, phon rovente in bocca e attizzatoio incandescente: così hanno ammazzato Emmanuel: Il piccolo Emmanuel di 5 anni sarebbe morto dopo essere stato legato al letto con alcune corde, un phon rovente puntato in bocca e alcuni strumenti utilizzati per il camino incandescenti. Gli sarebbe ...

Strage di Altavilla Milicia, il racconto dell'orrore della 17enne: 'Così li abbiamo torturati. Volevano accusare me di tutto': Dopo la pentola, la donna è stata ustionata con delle pinze da camino e con un phon rovente . Con lei, ricostruiscono i magistrati, anche il piccolo di 5 anni, costretto a bere latte e caffè amaro, '...

Altavilla, phon rovente in bocca e attizzatoio incandescente: così hanno ammazzato Emmanuel: Il piccolo Emmanuel di 5 anni sarebbe morto dopo essere stato legato al letto con alcune corde, un phon rovente puntato in bocca e alcuni strumenti utilizzati per il camino incandescenti. Gli sarebbe ...