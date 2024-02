(Di lunedì 19 febbraio 2024) Altra trasferta da archiviare con grande amarezza. Lose lo aggiudica la, su, con il campo che ha detto però che tra le due formazioni non ci sono dieci punti di differenza. Un intervento scomdi Kouan (dopo l’ingenuità di sette giorni fa col Sestri Levante), un’occasione sprecata clamorosamente da Seghetti e anche un atteggiamento generale poco veemente hanno fatto sì che laraggiungesse il suo scopo, anzi che andasse oltre le attese. Perché ai sardi, probabilmente, sarebbe bastato anche il pari per allontanare la minaccia biancorossa. Una sconfitta che costa l’assalto al, per fortuna non compromette il terzo, visto che la Carrarese pareggia sul campo dell’Ancona (i dorici trovano il 2-2 al ...

Nella serata del 9 febbraio vanno in scena sei partite valide per la venticinquesima giornata di Serie C. Rinviato il match tra Pro Sesto e ... (sportface)

L'Associazione Calcistica Perugia Calcio, meglio nota come Perugia, è una società calcistica italiana con sede nella città di Perugia. Milita in Serie C, la terza divisione del campionato italiano.

Il Perugia finisce ko e saluta il secondo posto . Lo scontro diretto va alla Torres su rigore LA NAZIONE

Coppa Italia Frecciarossa – Perugia trionfa nella Finale di Serie A2! Finisce 3-0 per le umbre contro una buona Busto ... Lega Pallavolo Serie A Femminile

Tra Città di Castello e Nestor finisce con un pari. Un punto in classifica che non serve a nessuno: NESTOR (4-2-3-1): Montanari; Alabastri (42’ st Binaglia), Ceccarelli, Ciurnelli, Proietti (27’ st Rossi); Rondoni, (21’ st Covarelli) Vestrelli; L. Mancini ...

Ruocco infiamma la gara, Diakité la decide: Torres batte Perugia: nel Perugia Cudrig per Paz, per la Torres Pinna al posto di Zecca. Nel frattempo il direttore di gara assegna 4 minuti di recupero. Ammonito Sylla dopo un diverbio con Dametto. Masala ci prova dalla ...

