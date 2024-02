Il nuovo progetto di Yorgos Lanthimos sarà il remake di “Save the Green Planet”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il regista di “Poor Things”,collaborerà con Element Pictures per ildella commedia fantasy sudcoreana “the”, e a riportarlo in esclusiva è Variety.è fresco di “Poor Things”, film candidato a 11 Oscar e ha appena vinto cinque BAFTA (tra cui quello per la migliore attrice a Emma Stone). Le riprese delfilm didovrebbero iniziare nel Regno Unito e a New York quest’estate. Ed Guiney e Andrew Lowe della Element Pictures produrranno il film insieme alla Square Peg di Ari Aster e alla CJ ENM. Si tratta della sesta collaborazione trae la Element Pictures. Il, che sembra essere una trama ...

Nicolas Cage sarebbe «in serie trattative» per vestire i panni di Spider-Man Noir in una serie live-action che Amazon ha in lavorazione. L’attore ... (iodonna)

A Roma la prima riunione dell'EMC di UIC sotto la presidenza di Ferraris: Un nuovo sistema di ticketing che consenta ai viaggiatori di viaggiare in treno, e non solo, in maniera ... e il progetto Dp - Rail per incrementare lo scambio dei dati nel trasporto merci ...

Finint, acquisite aree a Roma per progetto da 100 milioni: Il nuovo progetto denominato " NoMo District " può contare sul supporto finanziario di primari investitori istituzionali, che attraverso un'operazione di finanza strutturata realizzata da Banca ...

GlobalFoundries: $1,5 miliardi per rafforzare il settore chip USA: In primo luogo, l'azienda prevede di costruire un nuovo impianto di fabbricazione a Malta, New York ... Questo progetto vuole triplicare la capacità di Malta nel prossimo decennio, aumentando la ...