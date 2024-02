Pubblicato il 19 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Yulia Navalnaya, moglie di Alexei Navalny morto in carcere in Russia all'età di 47 anni, sarà oggi ... (dayitalianews)

Navalny, ancora mistero sul corpo. La Bild: "Morto poco prima di un probabile scambio di ostaggi" RaiNews

Il mistero di Navalny. "Il corpo è in Siberia. Ci sono dei lividi". L'ipotesi di scambio. "Dovevano liberarlo" ilGiornale.it

Navalny: i lividi, le convulsioni e l’ambulanza, tutto quello che non torna: LEGGI – Navalny: c’era un’ipotesi di scambio di prigionieri tra Putin, Usa e Berlino Aleksey Navalny non è libero. Non lo era da vivo e non lo è neppure ora, da morto. La sua salma è prigioniera all’o ...

Navalny, morte è mistero e Russia fa muro. La moglie Yulia oggi al Consiglio Ue: In programma oggi la fiaccolata bipartisan a Roma in memoria dell'oppositore russo morto in una colonia penale siberiana ...

Lividi sul corpo e la visita degli 007 russi: A due giorni dalla morte di Navalny il mistero continua ad avvolgere le circostanze del decesso del nemico numero uno di Putin. Nessuno della famiglia ha ancora potuto non solo vedere, ma ...