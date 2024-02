Il Milan rimonta ma poi cade a Monza | 4-2 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 19 febbraio 2024) AGI - Il, 4-2 negli ultimi minuti, dopo averto dallo 0-2, e manca il sorpasso sulla Juventus al secondo posto della Serie A. A sorridere sono i brianzoli e l'Inter, sempre più in vetta alla classifica. Sono Pessina su rigore e poi Mota, Bondo e Colombo a far gioire i biancorossi. Nel mezzo le reti di Giroud e Pulisic, che nonostante il rosso ai danni di Jovic avevano dato la scossa (subentrando dalla panchina) al team rossonero. Quella di stasera è la prima sfida ufficiale disputata al Brianteo tra le due squadre dopo la morte di Silvio Berlusconi, ricordato dai tifosi con striscioni e bandiere. La prima occasione è per gli ospiti e arriva al 5'. Dopo una bella incursione di Chukwueze sulla destra, la palla schizza al limite dell'area sul sinistro di Hernandez che va al tiro trovando la ...