Il Milan di Pioli è sempre uguale a se stesso | dallo 0-5 con l'Atalanta al poker di Monza | quanti tracolli

Milan e cartellino rosso : c’è un problema per la squadra di Pioli . In tutta Europa c’è solo una squadra che ha fatto peggio L’espulsione di Luka ... (dailymilan)

Hodgson rassegna le dimissioni dal C. Palace per motivi di salute: ... una notizia di mercato che interessa anche le vicende del Milan , in quanto il tecnico risultava sulla lista dei papabili per l'eventuale post Pioli , in una delle piste estere che avrebbero ...

Costacurta - Gabbia, lite a Sky dopo Monza - Milan: Calcio 2024 - 2025 Serie A Squadra Milan Serata complicata ieri, domenica 18 febbraio, in casa Milan e non stiamo parlando solo della partita contro il Monza. Nel post gara, infatti, il difensore ...Pioli

Il coro unanime delle tifoserie nemiche: Pioli forever!: Con sinistra puntualità, dopo la solita serie di buoni risultati, Stefano Pioli da Parma è tornato ad affossare il Milan con decisioni senza capo né coda. Lo ha fatto tanto nello schierare la formazione iniziale quanto nei cambi in corsa, ma anche nella gestione tattica del ...