(Di lunedì 19 febbraio 2024)(ITALPRESS) – Il, 4-2 negli ultimi minuti, dopo aver rimontato dallo 0-2, e manca ilsullantus al secondo posto della Serie A. A sorridere sono i brianzoli e l’Inter, sempre più in vettaclassifica. Sono Pessina su rigore e poi Mota, Bondo e Colombo a far gioire i biancorossi. Nel mezzo le reti di Giroud e Pulisic, che nonostante il rosso ai danni di Jovic avevano dato la scossa (subentrando dpanchina) al team rossonero. Quella di stasera è la prima sfida ufficiale disputata al Brianteo tra le due squadre dopo la morte di Silvio Berlusconi, ricordato dai tifosi con striscioni e bandiere. La prima occasione è per gli ospiti e arriva al 5?. Dopo una bella incursione di Chukwueze sulla destra, la ...

Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Milan nelle competizioni ufficiali della stagione 2010-2011.

Il Milan cade contro il Monza. E l'Inter ringrazia - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Milan cade 4-2 a Monza e fallisce sorpasso alla Juve Il Tempo

Le pagelle di Monza-Milan: Dani Mota d’autore, Thiaw sbaglia tutto: Partita ricca di emozioni al U-Power Stadium di Monza dove il Milan cade non sfruttando il passo falso della Juventus e rimanendo al terzo posto a 2 punti dai bianconeri… Leggi ...

ORMAI È CRISI, DIFESA IRRICONOSCIBILE, GIOCO NON PERVENUTO, RISULTATI CHE NON ARRIVANO: Due punti in quattro partite, ritmo da retrocessione, ma soprattutto solo quattro punti in più della scorsa stagione che era stata con le coppe e soprattutto con l'uragano ...

Il Milan cade 4-2 a Monza e fallisce il sorpasso alla Juve: MONZA (ITALPRESS) – Il Milan cade a Monza, 4-2 negli ultimi minuti, dopo aver rimontato dallo 0-2, e manca il sorpasso sulla Juventus al secondo posto della Serie A. A sorridere sono i brianzoli e ...