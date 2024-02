Il mercato globale dei servizi di consulenza in ambito sanitario

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Svelato dal report del The Business Research Center, entro il 2028, sfiorerà i 50 miliardi di dollari di valore Vola : secondo il rapporto stilato dal The Business Research Center nel 2024 supererà i 28 miliardi di dollari di valore, dai 25 miliardi di valore del 2023, per arrivare poi a sfiorare, entro il 2028, i 50 miliardi di dollari con un tasso di crescita annuale aggregato del 13,9%. Tra le regioni è il Nord America l’area guida, a livello mondiale, deldeidisanitaria mentre le stime vedono nell’Asia-Pacifico la regione più promettente in termini di crescita nel periodo di previsione oggetto dell’indagine di(2024-2033). La forza trainante dietro questa ondata di crescita è rappresentata, in primis, dall’impatto trasformativo della digitalizzazione sui ...