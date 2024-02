Il mercato originariamente era solo il luogo fisico in cui si svolgeva in date prestabilite a cadenza regolare la compravendita pubblica di prodotti agricoli o manifatturieri tra diversi offerenti.

Il mercato del Napoli è un disastro: spesi oltre 100 milioni, eppure i dirigenti si danno arie da ministri (Corbo) - ilNapolista IlNapolista

Itelyum (Stirling Square) acquisisce Plasta Rei ed entra così nel mercato del riciclo chimico della plastica BeBeez

Gruppi d'acquisto contro i rincari di luce e gas: Gli utenti domestici che dovranno passare al mercato libero possno valutare i gruppi d’acquisto, che nascono per permettere di comprare l’energia a condizioni favorevoli negoziate direttamente con il ...

Smart Home: quanto vale il mercato, come cresce e da cosa è trainato: Ma quanto vale il mercato A renderlo noto i dati dell’Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano. Quanto vale il mercato della Smart Home In crescita ...

Calamai su tmw: “Juve, per il futuro in bilico Allegri, Chiesa e Vlahovic”: Il serbo potrebbe garantire a Giuntoli i soldi necessari per fare il mercato e ricostruire la Juve. Di partita, in partita diventa sempre più evidente il fallimento del Napoli costruito da De ...