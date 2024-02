IL MATTINO – Mazzarri | il Barca è decisivo | l’ultimo tram si chiama Osi

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ilconcentra la sua attenzione sulla situazione die il coinvolgimentodel Barcellona. La prima pagina del quotidiano Ilsi accende con un focus speciale sul mondo del calcio, dove l’allenatore Waltere il Barcellona sono i protagonisti indiscussi. Il titolo “, ilsiOsi” promette un’intensa analisi di eventi che potrebbero plasmare il futuro del calcio ed in particolare il futuro del tecnico azzurro. L’articolo si immerge nei dettagli di come, allenatore del Napoli, stia affrontando un momentonella sua carriera, con il Barcellona che gioca un ruolo ...

La vittoria con la Salernitana non è bastata al Napoli per accantonare tutti i problemi del caso. Le ultime sensazioni di Aurelio De Laurentiis su ... (spazionapoli)

Il Mattino apre sul Napoli: "Mazzarri, il Barça è decisivo: l'ultimo tram si chiama Osi" TUTTO mercato WEB

Mazzarri salvato dal Barcellona: niente esonero alla vigilia della Champions ilmattino.it

Esonero Mazzarri, Calzona nuovo allenatore del Napoli | DIRETTA: SSC Napoli, notizie in diretta: l'esonero di Walter Mazzarri dalla panchina del Napoli è sempre più un'ipotesi concreta! Dopo i malumori seguiti al pareggio casalingo con il Genoa, nella giornata di i ...

Mazzarri non vuole dimettersi, è convinto che con il Barcellona ci sarà una grande prestazione: Walter Mazzarri non avrebbe intenzione di lasciare l'incarico da allenatore del Napoli, per il momento non sono previste dimissioni.

Mazzarri come Ancelotti: la Champions e poi l'addio: Quando due mesi fa uscì dalle urne l'accoppiamento col Barcellona per gli ottavi di Champions League, Mazzarri provò un brivido. Ma questa sfida non potrà giocarla ...