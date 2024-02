Il materiale promozionale conferma i punti di forza di Samsung Galaxy Fit3

'Madame Web': la recensione del cinecomic con Dakota Johnson: ... possiamo dire che Madame Web non è poi così male come la sua campagna promozionale un po' ... Non una sola performance sembra in sintonia con il materiale di partenza. Non una sola battuta sembra ...

Lucera Capitale 'senza' il Padre Maestro: A Milano hanno portato un bagagliaio di brochure, cartoline e cartelline, insomma materiale ... hanno mostrato una programmazione promozionale di tutto rispetto, a partire da Alberobello, Castellana ...

'Il buio oltre le stelle', l'artist edition del capolavoro di Ron Marz e Claudio Castellini: Ad impreziosire l'edizione concorrono oltre 30 pagine di extra , contenenti tra l'altro una sostanziosa carrellata di variant cover, materiale grafico promozionale e bozzetti che mostrano ed aiutano ...