Il Marsiglia starebbe per esonerare Gattuso

(Di lunedì 19 febbraio 2024) AGI - Stanno per scorrere i titoli di coda sull'avventura di Rinoalla guida del. Il pari contro lo Shakhtar nell'andata degli spareggi di Europa League e la sconfitta di ieri sul campo del Brest nonostante la superiorità numerica che ha fatto precipitare la squadra al nono posto, a -9 dalla zona Champions, avrebbero convinto il club a cambiare. Secondo "L'Equipe",- arrivato a settembre per il dimissionario Marcelino - avrebbe già salutato in mattinata giocatori e staff. Probabile che come soluzione ad interim venga riproposto Abardonado, già in panchina prima di, ma il sogno dell'OM è Christophe Galtier, ex tecnico di Nizza e Psg, scagionato nei mesi scorsi dalle accuse di discriminazione, e attualmente al lavoro in Qatar come tecnico dell'Al-Duhail. Se Galtier non si liberasse ...