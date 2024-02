Il Marsiglia non vince più | Gattuso | “Chiedo scusa ai tifosi | toccato il fondo”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “Devo chiedereai, alla società. Abbiamoil, dobbiamo assumerci la responsabilità. Non dobbiamo dire altro, non parlare dell’arbitro o altro”. Lo ha detto il tecnico del, Gennarodopo la sconfitta per 1-0 contro un Brest in 10 uomini dal 60?. Crisi profonda per l’OM, che nonuna partita in Ligue 1 da due mesi. “Ora dobbiamo guardarci alle spalle in classifica e non parlare di Europa. Bisogna concentrarsi sul prendere i punti necessari, concentrarsi sul lavoro e non trovare scuse. La sconfitta è meritata, la squadra è in difficoltà. Tutto quello che posso dire è che sono deluso di me stesso”, ha concluso l’allenatore italiano. Durissimo anche lo sfogo del portiere Pau Lopez: “Non meritiamo di indossare la maglia ...

Marsiglia (in francese: Marseille [ma.sj()], in provenzale: Marselha o Marsiho, in latino: Massilia o Massalia; in greco: assaa o asaa) è la più grande città della Francia meridionale, capoluogo della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra e del dipartimento delle Bocche del Rodano, oltre che il primo porto della Francia, del Mediterraneo e quarto a livello europeo. Fondata dai Greci durante l'Antichità, seconda città per numero di abitanti, è una delle più antiche città francesi. Considerando il numero di abitanti della sola municipalità risulta la seconda città della Francia, dopo Parigi. La sua area metropolitana, con 1 895 600 abitanti, è anche la terza della Francia dopo quella di Lione.

