Il Marsiglia di Correa è una sciagura rara | in vista nuovo ribaltone!

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’Inter ha prestatoalcon obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League: doveva essere un’impresa fattibile, si sta rivelando impossibile. E dalla Francia arrivano notizie di unribaltone nell’OM. IN USCITA – Gennaro Gattuso è a un passo dalle dimissioni come allenatore del. La notizia la lancia Foot Mercato in Francia, dandola come imminente. Ieri l’OM ha perso 1-0 contro il Brest, che sarà sì secondo in classifica in Ligue 1 ma era in dieci contro undici dal 60?. Joaquin, in prestito dall’Inter, è entrato al 90? appena dopo aver subito il gol partita. L’argentino, in maniera tragicomica, in sei mesi alnon ha ancora segnato una misera volta. Un disastro come rendimento, ma i suoi compagni non fanno ...